PRESIDÊNCIA DA CÂMARA – Meidão apresenta balanço de 30 dias

A pedido de Meidão. Destaque para a vinda do deputado estadual Carlão Pignatari – líder do governador João Dória, que irá atender prefeitos e vereadores da região na Câmara Municipal.

Durante o seu discurso proferido na tribuna da Casa de Leis, na primeira sessão ordinária do ano, o presidente do Legislativo – vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso, destacou que os primeiros 30 dias de mandato foram bastante intensos e que vários projetos foram colocados em prática.

Meidão ressaltou que fará um mandato participativo e que as melhorias na Casa de Leis vão beneficiar vereadores e, principalmente a comunidade votuporanguense. Destaque para a vinda do deputado estadual Carlão Pignatari – líder do governador João Dória, que irá atender prefeitos e vereadores da região na Câmara Municipal. A pedido de Meidão, o deputado vai atender uma vez por mês, vereadores, prefeitos e lideranças políticas da região em seu gabinete no Legislativo.

Outra novidade é a instalação da TV Câmara – canal de comunicação pelas redes sociais (Facebook e Youtube) direto com a comunidade, onde os vereadores são entrevistados diariamente e apresentam suas propostas, indicações e reivindicações ao Executivo. “Estamos trabalhando com afinco, colocando a Câmara de Vereadores ao lado da comunidade. A Casa de Leis à disposição de Votuporanga”, destacou Meidão.

Veja os projetos da Mesa Diretora:

– Reforma da Recepção, proporcionando melhor conforto aos cidadãos que comparecem diariamente na Câmara, bem como para termos um visual mais moderno e com melhor estética; Criação da página da Câmara no Facebook, onde as Sessões serão transmitidas ao vivo e os Vereadores poderão realizar vídeos de seus trabalhos parlamentares para postagem, aproximando o Legislativo da comunidade e dos internautas.

– Aquisição de um novo computador para uso da população dentro do Programa Internet para Todos desta Casa; Parceria com a Fundação Educacional de Votuporanga para que as Sessões sejam transmitidas ao vivo pela TV UNIFEV, tendo reprise na terça-feira.

– Criação de um estúdio para a TV CÂMARA, onde serão gravadas entrevistas com os Vereadores para postagem nas redes sociais e na TV UNIFEV; Início das obras da nova rampa de acesso ao estacionamento da Câmara localizado em frente a Rua Colômbia.

– Realização de convênio com a Fundação Educacional de Votuporanga para proporcionar bolsas de estudos aos Servidores do Legislativo; Parceria com o Deputado Estadual Carlão Pignatari, líder do Governo Estadual para atendimento de lideranças locais e regionais uma vez por mês na Câmara Municipal.

– Recepção de diversas autoridades, lideranças e empresários locais com a finalidade de estreitar os laços da Câmara com a comunidade em geral; Melhor regulamentação com relação ao uso dos veículos oficiais da Câmara.

– Melhor regulamentação do Ato de registro de proposituras pelos Vereadores; Elaboração de regulamento para criação da Ouvidoria do Legislativo.

– Gravação de nova espera de chamada telefônica; Elaboração do Plano de Gestão Estratégica para o biênio 2019 a 2020, que irá proporcionar uma Governança Moderna e Transparente desta Casa Legislativa.

– Agendamento de Reunião com o Secretário de Planejamento JORGE SEBA e os Vereadores para tratar sobre o novo Plano Diretor do Município.