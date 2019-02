Professores de Karatê são homenageados na Câmara 

Os professores de Karatê Adebaur Domingues Borges e André Luis Corrêa Silva foram homenageados com votos de congratulação apresentados pelo vereador Daniel, após terem conquistado destaque em campeonato mundial da modalidade, realizado em Buenos Aires, na Argentina.

O vereador justificou que o esporte é o caminho para uma vida mais saudável, pois, o mesmo além de proporcionar condicionamento físico, promove a interação entre as pessoas em um ambiente sem vícios e que provoca emoções positivas em diversos aspectos.

Neste sentido, os atletas professores Adebaur e André Luis representaram o país pela Seleção Brasileira de Artes Marciais Educativas no VIII Campeonato Mundial de Artes Marciais, que foi realizado em Buenos Aires, no final do ano passado.

O professor Adebaur, há 53 anos dedica-se às artes marciais, com especializações, treinos, competições que lhe renderam títulos importantes e tem na sua bagagem, mais de seis mil alunos que passaram por seus ensinamentos, sendo hoje Vice-Presidente da Federação Paulista de Karatê Escolar Educativo.

O karateca André Luis, que vem da escolinha de base de Votuporanga, dedica-se a essa modalidade há 20 anos, por incentivo de seu irmão e seu tio que são ex-atletas de karatê, também tem em sua bagagem diversas torneios, competições nacionais e internacionais, destacando-se a conquista de “Melhor Atleta do Mundo em Kata” no Desafio das Nações, que reuniu os melhores atletas do Campeonato Mundial de Artes Marciais, onde recebeu convites de outras seleções para tentar uma vaga olímpica os representando.

“Ressaltamos que a participação dos dois atletas no campeonato só foi possível devido a ajuda de amigos e empréstimos pessoais, porém todo o esforço teve sua recompensa, pois, ambos vieram com conquistas importantes, que foram disputadas com atletas de alto nível, sendo medalhas de ouro no kobudo máster e kata individual máster, kata individual, kumite e prata no kata equipe, além do título de “Melhor Atleta do Mundo” na modalidade formas (kata)”, destacou Daniel.

Desta forma, a homenagem aos atletas votuporanguenses por representar o país e o município em competições importantíssimas na modalidade Karatê, pois, mesmo com o pouco apoio recebido, não hesitaram por amor ao esporte.