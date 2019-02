Quando um sofrimento se repete numa família!

Gabriela Hurtado –

Você já percebeu que em muitas famílias existe um padrão de repetição de sofrimentos?

Coisas de todo tipo acontecem, mortes precoces ou traumáticas em várias gerações, perdas, golpes e dificuldade com dinheiro, relacionamentos afetivos que não avançam, separações, vícios, psicoses, doenças, conhecidas como doenças hereditárias… e assim por diante.

Tudo nessa vida tem um começo e pode ter um fim. Mas vai depender da nossa disponibilidade de descobrir as causas que estão arquivadas no inconsciente coletivo familiar. E a partir dessa tomada de consciência, olharmos com amor e respeito para todos os membros da família e para todas as histórias difíceis do passado. Porque tudo o que negamos retorna e se repete. Até incluirmos com o coração.

Essas repetições ou destinos trágicos foram desvendados pela Ciência dos Vínculos Humanos, conhecida como Constelação Sistêmica Familiar. Um amplo estudo do inconsciente individual e coletivo de famílias e grupos, que também se tornou um método terapêutico e um profundo processo de autoconhecimento.

No livro: Constelação Sistêmica Familiar – As Leis do Amor, a autora e psicóloga brasileira Emília Santana, resume da seguinte forma:

“Se algo aconteceu a algum membro do grupo em gerações anteriores, e foi traumático ou não houve aceitação do fato, isso pode permanecer por várias gerações, gerando dor e sofrimento em honra àqueles que vivenciaram aquela situação. A consciência grupal busca pela liberação dos fatos antigos mediante representação dos mesmos em membros de gerações posteriores. Situações de doenças, dívidas, sentimentos de abandono e exclusão permanecem no sistema, atuando e paralisando a evolução. Por isso, para entender um padrão de limitação, um comportamento indesejado que se repete, investigamos sempre a situação presente e quais os membros que estão envolvidos, sofrendo em consequência. Falamos em emaranhados, vínculos que impedem a liberdade de expressão das escolhas individuais.

Porque antes de sermos um indivíduo, com nome próprio e escolhas pessoais, fazendo parte de um sistema familiar. E esse sistema tem suas próprias leis de funcionamento que existem para a manutenção da sobrevivência do grupo.

Assim é a nossa natureza mais primitiva, a gente querendo ou não!

Portanto, todo sofrimento tem solução e o caminho até lá é o AMOR, que neste caso, é conduzido pela compreensão e aceitação de tudo o que foi, como foi!

Grande beijo!

Gabriela Hurtado – Jornalista e Terapeuta Sistêmica.