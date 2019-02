SÃO BERNARDO 1 X 1 CAV – Emoção no fim e empate ruim para os dois

O São Bernardo abriu o placar aos 42 minutos, mas o CAV foi buscar o empate nos acréscimos.

Em jogo equilibrado no Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, São Bernardo e Votuporanguense ficaram no empate por 1 a 1 pela quarta rodada da Série A2 do Campeonato Paulista.

O resultado não foi bom para nenhum dos dois times. O Tigre, com três pontos, segue sem vitórias no campeonato e ocupa a 13ª colocação, dois pontos acima do Nacional, que abre a zona do rebaixamento.

O Votuporanguense está logo acima, com quatro pontos e também perigosamente próximo da parta de baixo da tabela e da briga pela permanência na Série A2.

SÃO BERNARDO SAI NA FRENTE

O primeiro tempo foi fraco e com poucos lances de perigo. As duas equipes pareciam mais preocupadas em não sofrer gols do que em buscar a vitória e o resultado dessa postura foi uma partida truncada e muito disputada no meio de campo.

Aos poucos, os espaços foram aparecendo, mas foi só nos minutos finais da segunda etapa que o jogo cresceu em emoção. Primeiro, aos 42 minutos, Felipe Fumaça aproveitou cruzamento da esquerda em cobrança de falta e completou de cabeça para abrir o placar para o São Bernardo.

BUSCOU O EMPATE NO FIM

No entanto, a vantagem durou apenas seis minutos. Aos 48, o Votuporanguense respondeu em bola levantada para a área em que Léo Santos se antecipou ao goleiro e conseguiu tocar por cobertura. Três zagueiros do São Bernardo ainda se atiraram para cortar a trajetória da bola, mas não conseguiram evitar o gol.

Sem mais tempo para buscar o desempate, o jogo terminou mesmo com um gol para cada lado, em resultado que não foi bom para nenhum dos dois times.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela quinta rodada da Série A2. O São Bernardo recebe o Taubaté, no Primeiro de Maio, enquanto o Votuporanguense enfrenta o Rio Claro no Plínio Marin, em Votuporanga.