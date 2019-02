Dá para acreditar numa coisa dessas?

– Bastidores –

Partindo da Câmara Federal, claro que sim. Segundo noticiou o site UOL, “a deputada eleita, Tabata Amaral (PDT-SP), tomou um susto quando chegou ao imóvel funcional que a Câmara havia destinado a ela em Brasília, nesta quarta-feira (30). Ao chegar ao imóvel, ela foi recepcionada pelo filho do antigo inquilino do local, o deputado Hildo Rocha (MDB-MA), e o rapaz não quis entregar as chaves”. A parlamentar disse que recebeu o seguinte recado do seu colega deputado: “ Só não desocupei porque ainda não tirei todas as minhas coisas de lá. Não consegui terminar a mudança, até porque a Câmara não ajudou”,

Como pode?

Explicando melhor, o deputado maranhense pediu para trocar o apartamento até então por ele ocupado por um maior e foi atendido. Assumiu o compromisso de entregar a chave para a Câmara até o dia 30 de janeiro e não o fez. Agora, essa alegação de que a Câmara não o ajudou a fazer a mudança é de estarrecer. Própria de gente que está em Brasília para ser paparicada, levar vantagem, um belo exemplo de uma prática que tem que ser extirpada da política brasileira. Este é apenas um exemplo. E que exemplo.

Entusiasmo

Tendo iniciado no começo do ano seu quinto mandato como presidente da Câmara Municipal, o vereador Meidão foi entrevistado nesta semana no programa Clube Notícias, da Rádio Clube FM. Ao falar de suas realizações, dos seus trabalhos como vereador e, principalmente, sobre os planos que pretende desenvolver, Meidão mostrou-se entusiasmado, como se estivesse iniciando pela primeira vez o comando do legislativo.

Transparência

Meidão disse que um de seus principais objetivos é o de divulgar as atividades dos vereadores, levando à população informações do dia a dia na Câmara Municipal. “É importante que os munícipes fiquem por dentro do que se está fazendo em favor da cidade”, salientou. Uma das providências que tomou logo de cara foi a de garantir as transmissões ao vivo das sessões da Câmara pela TV Unifev. E fechou também contratos com as emissoras de rádio da cidade para a divulgação dos resultados das sessões.

Coisa & Tal

Vamos de futebol? Quatro rodadas, quatro empates, dois deles em casa, uma invencibilidade que não interessa. Isso faz com que o Clube Atlético Votuporanguense entre em campo com um único objetivo na tarde de hoje no Plínio Marin contra o Rio Claro. Ganhar a qualquer custo, para recuperar a confiança da torcida, que já está preocupada com o desempenho do time no Paulistinha. *** Corinthians e Red Bull judiaram da bola na partida de 4ª feira à noite em que o Timão perdeu em casa (2 a 0) para o adversário. Corintianos começam a ficar preocupadíssimos. E com razão. Mesmo sentimento que apavora os são-paulinos.