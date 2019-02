Adiadas as inscrições para o Mapa Cultural Paulista

Artistas interessados em participar poderão se inscrever agora até o até 28 de fevereiro em cinco expressões artísticas.

A Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo prorrogou as inscrições do Mapa Cultural Paulista 2019. Cada artista interessado em participar do programa deverá realizar sua inscrição até o dia 28 de fevereiro de 2019. Para a edição deste ano, serão consideradas cinco expressões artísticas: dança, poesia, teatro, circo e fotografia.

Com o objetivo de identificar, valorizar e promover o intercâmbio da produção artística no estado de São Paulo e, ao mesmo tempo, estimular a participação dos municípios em atividades culturais, o Mapa Cultural Paulista possibilita que os artistas apresentem seus trabalhos em âmbito regional e estadual, e também participem de atividades formativas em cada área. Isso objetiva ampliar o conhecimento das obras, dos artistas participantes e do programa.

O edital completo e as inscrições estão disponíveis através do site: omelhordaculturasp.com. Poderão participar qualquer cidadão ou grupo do estado de São Paulo, desde que tenha vínculo comprovado com o município há pelo menos dois anos. Os participantes das edições anteriores poderão se inscrever com produções ou criações inéditas. A idade mínima para participar é de 18 anos completos até a data final das inscrições.

O Mapa Cultural Paulista é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura, realizada pela APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte) – organização social de cultura, em parceria com a Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga.

Para a edição de 2019, o programa Mapa Cultural Paulista considerou a divisão do estado de São Paulo em suas 16 regiões administrativas, sendo elas: Araçatuba, Araraquara, Baixada Santista, Bauru, Campinas, Grande São Paulo, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Vale do Ribeira. Esta divisão serve como referência para elaboração das inscrições para a fase Regional e suas respectivas seletivas de cada expressão.