Ainda em busca da primeira vitória, Votuporanguense tem dúvidas

PAULISTA A2.

O técnico Eduardo Souza deverá fazer uma mudança em relação ao time que entrou jogando contra o São Bernardo.

Quatro jogos e quatro empates, esse é o retrospecto do Votuporanguense nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista da Série A2. De qualquer forma, o CAV volta a campo nesse sábado, às 16h, de olho na primeira vitória no estadual quando recebe o Rio Claro, na Arena Plínio Marin.

O CAV vem de quatro empates consecutivos, o último na última quarta-feira, no apagar das luzes contra o São Bernardo, 1 a 1. Já seu adversário também empatou sem gols, mas fora de casa contra o Nacional. Na tabela, a Alvinegra está fora do G8, na 10ª colocação com quatro pontos ganhos, enquanto o Rio Claro, é o quarto colocado com sete pontos.

DÚVIDAS

Para encarar o Rio Claro o técnico Eduardo Souza deverá fazer uma mudança em relação ao time que entrou jogando contra o São Bernardo. Sendo assim, o meia Léo Santos, autor do gol de empate tem grande chance de iniciar a partida. Com isso, Dudu, deverá ir para a reserva. No ataque Cristiano e Bruno Baio, disputam a vaga.

No mais, a Pantera da Noroeste, deverá ter Bruno Pianissolla; Paulinho, Luanderson, Renato Justi e Thiago Pereira; Alísson, Léo Santos e Ricardinho; Wesley Natã, Cristiano (Bruno Baio) e Erick Salles.