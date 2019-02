Cantora não fez uma tatuagem do Harry Styles na cara

Era mentira! Tudo não passou de um belo golpe de marketing de Kelsy Karter.

Por Gabriela Zocchi –

Lembra daquela cantora que virou tour no Twitter nesta semana depois de fazer uma tatuagem do rosto de Harry Styles em sua bochecha? Pois bem, ela enganou todo mundo. Sim, a tatuagem era fake! Bem que a gente tinha achado tudo bem estranho e questionado as fotos, né?

Ela então gravou a faixa e, pensando em como poderia divulgá-la, teve a ideia: “O que as lendas do rock que me inspiraram fariam em 2019? ‘Vamos tatuar o rosto do Harry Styles… no meu rosto’”, afirmou Kelsy. Mas é claro que ela não faria isso de verdade, por isso chamou um famoso tatuador para criar o esboço da tattoo fake e depois uma equipe de maquiagem fez o trabalho final no rosto dela.

Apesar de achar que seu plano faria um certo barulho nem mesmo a cantora imaginou que a notícia tomaria as proporções que tomou. “Eu acordei na manhã seguinte. Nosso plano estava funcionando. Aquela foto estava em todos os lugares. WTF?! Mas ninguém previu o que viria a seguir. Às 9h da manhã da segunda-feira, a Billboard anunciou o lançamento do meu single e clipe Harry. E foi quando as coisas realmente decolaram. Todos os maiores veículos de notícias do mundo cobriram a história. E mais importante, a música. Eu consegui atenção”, disse. Ela ainda afirmou que sabia que a tatuagem estava ridícula! Hahaha.