Falece Dalila Clara Nabuco Leva

Faleceu nesta sexta-feira (01) em sua ontem, em sua residência, às 13h30. A Sra. Dalila Clara Nabuco Leva. Ela deixa o marido Américo Adauto Leva e os filhos: Adauto, Clarissa, Fabíola e Mariana, além de cinco netos. Filha do saudoso casal o ex-prefeito de Votuporanga Hernani de Matos Nabuco e Leda Maria Camolesi Nabuco; teve uma atuação na década de 90, como presidente do Conselho Municipal de Turismo. Seu corpo está sendo velado hoje, no Velório Municipal, e o seu sepultamento está marcado para este sábado (2), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.