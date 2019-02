Falecimentos

Raimunda Raimundo

Faleceu no último dia 31, às 22h10, em sua residência, aos 83 anos, a Sra. Raimunda Raimundo. Ela, que foi casada com Autrigésilo Ferreira da Silva. Natural de Mirassolândia, teve como seu último endereço a rua Presidente Costa e Silva, 1905 – b. da Estação – Votuporanga. Seu corpo foi velado e sepultado no dia 1º de fevereiro às 17h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Daniel de Paula Ribeiro

Faleceu nesta sexta-feira (1º), às 7h, aos 94 anos, o Sr. Daniel de Paula Ribeiro. Ele que foi casado com a Sra. Dolores Martins Ribeiro, deixa os filhos: Maria de Lourdes, Segundo Martins, Dolores, Maria de Fátima, Sueli Aparecida e Vera Lucia. Natural de Tanabi, faxineiro, teve como seu último endereço a rua Quinze de Novembro, 3555 – Parque Brasília – Votuporanga. Seu corpo foi velado e sepultado no dia 1º de fevereiro às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Paulo Cesar Fernandes –

Faleceu no último dia 31, às 11h15, na Santa Casa de Votuporanga, aos 59 anos o Sr. Paulo Cesar Fernandes. Ele deixa a esposa Rosa Maria da Silva e os filhos Juliene da Silva Fernandes e Paulo Vinicius da Silva Fernandes. Natural de Votuporanga, marceneiro, teve como seu último endereço a rua Presidente Costa e Silva, 1925 – Bairro Estação – Votuporanga. Seu corpo foi velado e sepultado hoje (1) às 10h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Ranulfo Ribeiro Guimarães

Faleceu no último dia 30, às 14h24, na Santa Casa de Votuporanga, aos 75 anos. O Sr. Ranulfo Ribeiro Guimarães. Ele que foi casado com a Sra. Antonia Iseppato Guimarães deixa os filhos: Gilmar, Angela Maria e Gerson Ribeiro Guimarães. Natural de Vila Parreira (BA), metalúrgico, teve como seu último endereço a rua Germania, 292 – Parque Novo Oratório – Santo André (SP). Seu corpo foi velado e sepultado no ultimo dia 31, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Santo André.

Apparecida Munis Rille

Faleceu no último dia 31, às 8h40, na Santa Casa de Votuporanga, aos 85 anos, a Sra. Apparecida Munis Rille. Ela que foi casada com o Sr. André Rille, deixa os filhos: José Carlos Rille, Maria Luzia Rille e Rosa Juraci Rille. Natural de Jaci (SP), teve como seu último endereço a rua Mitisuaki Matsuda, 112 – Cohab – Valentim Gentil. Seu corpo foi velado e sepultado no último dia 30, às 17h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.

Lourenço Hernandes

Faleceu no último dia 30, às 12h40, na Santa Casa de Votuporanga, aos 75 anos, o Sr. Lourenço Hernandes. Ele que era casado com a Sra. Josefa Serrano Hernandes, deixa os filhos: Maria Aparecida Hernandes Ramalho, Rosimeire Cristina Hernandes e Edson Carlos Hernandes. Natural de Bebedouro (SP), taxista, teve como seu último endereço a rua Amazonas, 3463 – Vila Muniz – Votuporanga. Seu corpo foi velado e sepultado no último dia 31, às 8h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.