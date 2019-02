Homem morre atropelado em rodovia de Ouroeste

Acidente aconteceu na Rodovia Valdir Semeguini. Após impacto, motorista perdeu controle da direção e bateu veículo em barranco; ele não se feriu.

Um homem de 44 anos morreu depois de ser atropelado na Rodovia Valdir Semeguini, em Ouroeste (SP), na madrugada desta sexta-feira (1°).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual de Fernandópolis, que atendeu a ocorrência, a vítima estaria deitada na pista quando foi atingida pelo veículo com placas de Jales (SP). O motorista do carro prestou socorro no local e relatou a situação aos policiais..

Ainda segundo a polícia, depois de atingir a vítima, o motorista perdeu o controle da direção e bateu em um barranco.

A polícia vai investigar as circunstâncias do atropelamento da vítima, de Minas Gerais. O motorista do carro não se feriu.