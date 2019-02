Meidão quer Carnaval de graça para a população

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga – vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso está sugerindo ao prefeito João Dado, a realização de bailes carnavalescos em pontos estratégicos da cidade, para oferecer a população de forma gratuita.

Para o vereador, o carnaval faz parte da cultura do povo brasileiro, e destaca a realização do Oba Festival reconhecido nacionalmente e fora do país como um dos melhores carnavais e como se trata de um evento particular tem um preço que foge do alcance da maioria.

Meidão diz ainda que os clubes recreativos da cidade não permitem a entrada gratuita de pessoas não associadas em seus eventos carnavalescos.

Diante disso, o vereador foi procurado por muitas pessoas que gostam de carnaval e pediram para que a Prefeitura realize shows em pontos da cidade, sugerindo o Parque da Cultura, bairros Pozzobon e Estação, distrito de Simonsen, entre outros locais públicos.

Meidão destacou que o município pode fazer uma parceria com os organizadores do Oba Festival, já que os mesmos possuem experiência em eventos e poderiam ajudar na formatação desse carnaval popular para manter a mesma qualidade que é proporcionada aos seus foliões.

“Votuporanga é intitulada como município de interesse turístico pelo Governo do Estado, então, deve promover eventos dessa natureza, já que o mesmo atrai diversos turistas e gera renda para segmentos do comércio e da rede hoteleira da cidade”, ressaltou Meidão.

Desta forma, a sugestão foi encaminhada ao prefeito Dado e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, para que estudem com o Oba Festival a realização de bailes populares no período do carnaval deste ano.