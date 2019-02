No MS, jogador é expulso antes do jogo começar por urinar no gramado

A façanha aconteceu com o lateral Luberto, do União ABC, na partida contra o Novo.

Como o jogo não havia começado e o União pode substituir e jogar 11.

O jogo entre Novo e União ABC, pela quarta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense, começou com uma situação inusitada. Antes mesmo do início da partida, o time visitante teve um jogador expulso por urinar no gramado.

Jogadores e trio de arbitragem já estavam em campo, mas aguardavam a chegada do policiamento para que a partida fosse iniciada, o que atrasou em alguns minutos o pontapé inicial.

Já que a bola não rolava, o lateral Luberto, do União, aproveitou para se aliviar e não teve pudor de urinar em pleno gramado do estádio Moreninhas.

Ao perceber o ocorrido, o árbitro Ronan Machado Lima não titubeou e apresentou o cartão vermelho ao jogador. Como a partida ainda não tinha sido iniciada, ele pôde ser substituído e seu time não teve de atuar com um jogador a menos.