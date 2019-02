Senac e Prefeitura abrem cursos gratuitos

São 90 vagas em cursos nas áreas de administração, moda e zeladoria; as opções oferecidas fazem parte do Programa Senac de Gratuidade.

A programação 2019 dos cursos profissionalizantes gratuitos, chancelados pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e CTMO – Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani”, já está aberta. Dentro da parceria com o Senac Votuporanga, estão abertas as inscrições para os cursos: Confeccionista de Patchwork (20 vagas); Porteiro e Vigia (20 vagas); Assistente Administrativo (25 vagas) e Auxiliar de Serviços Contábeis (25 vagas).

De acordo com o diretor do CTMO, José Carlos Leme de Oliveira, “as informações sobre estes cursos, que integram o Programa Senac de Gratuidade, poderão ser obtidas no Senac Votuporanga ou pelo site www.sp.senac.br/votuporanga, sendo que as aulas serão ministradas no CTMO”, assinala.

Para efetivar a inscrição, o candidato deve apresentar documentos pessoais, histórico escolar ou declaração escolar (originais), além de atender os pré-requisitos para ingresso no programa, como: ter renda bruta per capita de, no máximo, dois salários mínimos federais, não estar participando de nenhum outro processo de triagem de bolsas, não estar matriculado em outro curso no Senac e não ter abandonado cursos da instituição como bolsista nos últimos dois anos.

Pessoas interessadas em obter mais informações sobre os cursos devem entrar em contato com o setor de atendimento do Senac Votuporanga, que fica na rua Guaporé, 3221, no bairro Santa Luzia. O telefone da unidade é 3426-6700 e o site www.sp.senac.br/votuporanga.