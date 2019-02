Polícia prende grupo suspeito de furtar peças de tratores

Segundo a polícia, todos os suspeitos possuem antecedentes criminais.

Quatro pessoas foram presas pela Polícia Rodoviária Federal furtando peças de tratores e implementos agrícolas que estavam guardados em um barracão localizado no quilômetro 54 da Rodovia Transbrasiliana (BR-153) em São José do Rio Preto (SP), na manhã desta sexta-feira (1º).

De acordo com as informações da PRF, a equipe foi até o local após receber informações de que suspeitos estariam no barracão. Três homens e uma mulher foram flagrados carregando as peças em uma picape e, em seguida, foram presos em flagrante por furto. Segundo a polícia, todos os suspeitos possuíam antecedentes criminais