Sobre as Tragédias e os Culpados

– “Por minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa”

João Fidélis –

Alguns pensamentos surgem, depois desaparecem e acabam retornando à nossa mente como um ioiô, intimando-nos a uma reação. Funciona como um mecanismo inconsciente aprisionado, que talvez só encontre a liberdade através da fuga da realidade ou de alguma forma de arte.

O inconsciente guarda as chaves dos mistérios de nossa identidade. Desvendá-lo, mesmo que seja aos poucos, a conta-gotas, nos ensina muito do que deveria ser os reais focos de nossa existência. E a jogar no lixo sentimentos, pensamentos e estresses desnecessários.

Há, entretanto, compromissos que assumimos na vida que são compulsórios. Nascemos com eles ou vão surgindo por escolhas, voluntárias ou não, e dos quais não existe meios de desvencilhar ou desligar. É o caso de pessoas que dependem emocionalmente ou materialmente de nós.

Independentemente destas circunstâncias, próprias da condição individual, qualquer ser humano está sujeito à uma multiplicidade de circunstâncias e probabilidades em suas relações, isso sem contar as inclinações psicológicas que constituem a sua personalidade.

Pelo que se vê viver é um aprendizado do mundo e de si mesmo. Olhando por este prisma a culpa que, ocasionalmente bate à nossa porta procurando abrigo, trazendo no bojo o remorso, a melancolia, a angustia da não realização, deveria ser sublimada como uma ameaça gratuita sem importância. Nada tira mais o sossego das pessoas do que os pecados do passado, que os assombra com um fantasma persistente. E o passado deveria ser visto como parte do processo de aprendizado permanente da vida. Nada mais que isso.

Quantas pessoas refizeram suas vidas, depois de várias recaídas, e quantos construíram obras valorosas em momentos de grande turbulência?

As tragédias de várias dimensões sempre fizeram parte da história da humanidade. Alguns até defendem que a evolução do homem se não ocorre pelo amor virá pela dor. O que é condenável é a utilização da dor como veículo econômico, esmiuçando dos fatos aos seus ínfimos detalhes, de forma a fazer brotar nas pessoas um sentimento de impotência, de niilismo inconsequente e irreal. Afinal a vida tem vários ângulos e não é de bom alvitre nos sentir culpados ou paranoicamente atemorizados com os acontecimentos do mundo.

Se Deus está no comando do planeta e tudo que acontece depende de sua aprovação não devemos nos preocupar. Se não estiver dá no mesmo. As forças naturais também têm sua razão, ou não…

