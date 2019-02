Mulher bêbada foi presa após bater carro em muro

A jovem foi flagrada pelo bafômetro após bater em um muro em Fernandópolis.

Uma estudante de Fernandópolis foi presa pela Polícia Militar após colidir o carro que dirigia e derrubar um muro nesta madrugada (1).

O acidente foi no bairro Jardim Rio Grande. Após o acidente os policiais constataram que ela estava visivelmente embriagada.

A jovem foi submetida ao teste do bafômetro. O aparelho constatou 1,18 mg/l de álcool, uma quantidade quatro vezes superior à mínima considerada como crime, por isso ela foi levada pra delegacia e presa.

Foi estipulada uma fiança de R$3 mil para ela responder pelo crime em liberdade, além de uma multa de quase R$ 3 mil e arcar com o prejuízo do muro da casa do morador e do próprio carro.