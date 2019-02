Vem aí o Mutirão da Solidariedade 2019

O FSS (Fundo Social de Solidariedade) do Município se reuniu na manhã desta quinta-feira (31/1) com representantes das entidades assistenciais de Votuporanga, no Auditório da Secretaria da Cidade, para discutir a organização do Mutirão da Solidariedade 2019.

Este primeiro encontro contou com a presença da Primeira-dama do Município e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho e do Secretário Municipal de Direitos Humanos, Gilvan dos Santos, além dos representantes das entidades assistenciais da cidade.

A previsão é de que a ação seja promovida no mês de abril, ainda com data a ser definida. Novos encontros foram agendados para discutir a organização e os detalhes do Mutirão. Em 2018, o Mutirão da Solidariedade arrecadou 10 toneladas de donativos que foram divididos e encaminhados igualmente a 20 entidades assistenciais parceiras.