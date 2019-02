AES Tietê afirma que barragem de Água Vermelha segue rigoroso monitoramento

Nos próximos dias, cinco barragens de usinas hidrelétricas do noroeste paulista devem ser fiscalizadas por fiscais das agências do governo. Resoluções publicadas na última terça-feira, 29, determinam a fiscalização imediata de 3.387 estruturas em todo o país.

As barragens serão vistoriadas de forma priorizada por órgãos estaduais e federais como a Agência Nacional das Águas e a Agência Nacional de Energia Elétrica.

A fiscalização foi anunciada pelo governo federal depois do rompimento da barragem da Mina do Feijão, em Brumadinho (MG). Das cinco hidrelétricas do noroeste paulista que devem ser vistoriadas em breve, apenas a de Três Irmãos aparece classificada como barragem de risco médio.

Não são feitas de barro

Todas as usinas hidrelétricas do noroeste paulista são administradas por concessionárias e, diferentemente da barragem de Brumadinho, não são feitas de barro. Na usina de Ilha Solteira, por exemplo, que é a maior do Estado e a sexta do país, a barragem tem 5,6 mil metros de extensão, sendo 4,6 mil de terra com pedras e mil metros de concreto.

Monitoramento rigoroso

Em nota, a AES Tietê que administra Nova Avanhandava e Água Vermelha, disse que faz monitoramento rigoroso nas usinas e que já entregou para as defesas civis das cidades o relatório com o plano de produção de energia elétrica sob sua concessão, são estruturas consolidadas. Foram projetadas, construídas e mantidas seguindo rigorosos padrões técnicos de engenharia, utilizados no setor elétrico. Neste processo, as estruturas são construídas em etapa única e não sofrem alterações construtivas ao longo do seu ciclo de vida. As barragens são periodicamente monitoradas por instrumentos, além de inspecionadas e avaliadas por equipe técnica especializada. A AES Tietê também utiliza novas tecnologias no processo de inspeção como drones subaquáticos e aéreos. Em linha com o estabelecido na Resolução 696/2015 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a AES Tietê desenvolveu e distribuiu às defesas civis dos municípios onde atua, o Plano de Ação de Emergência (PAE), conjunto de procedimentos técnicos e administrativos com o objetivo de auxiliar os órgãos de defesa civil na elaboração dos planos municipais de contingencias em caso de atendimento a situações emergenciais que venham a ocorrer com as barragens”, destaca a nota.

Barragens :

Três Irmãos no Rio Tietê, em Andradina (SP), inaugurada em 1993 e que tem um reservatório de 785 km quadrados.

Nova Avanhandava, no Rio Tietê, em Buritama (SP), que começou a operar em 1.982 e tem um reservatório que alaga uma área de 210 km quadrados.

Jupiá no Rio Paraná em em Castilho (SP), inaugurada em 1974, e com represa de 330 km quadrados.

Ilha Solteira, no Rio Paraná que entrou em operação em 1973 e tem um reservatório de 1.195 km quadrados.

Água Vermelha, no Rio Grande, em Ouroeste, inaugurada em 1978 e possui um reservatório de 647 quilômetros quadrados. (Breno Guarnieri – O ExtraNet)