Após temporal, Prainha de Valentim é interditada

O parque ecoturístico de Valentim Gentil está interditado pela prefeitura depois que uma forte chuva atingiu a região nesta sexta-feira (01). O forte vendaval destruiu quiosques e derrubou árvores, por isso o espaço precisou ser fechado à visitação. A prainha, como é popularmente conhecida, recebe centenas de visitantes tanto de Valentim Gentil quanto da região.

A prefeitura de Valentim Gentil está tomando as devidas providências para que os problemas sejam solucionados com urgência, no entanto o local ficará fechado para visitação num prazo de 60 dias.