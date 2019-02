Caminhão tomba em cima de carro e mata motorista

Motorista morre após caminhão tombar em cima de carro em estrada de Aparecida D’Oeste a 94 Km de Votuporanga.

Um homem morreu em um acidente nesta sexta-feira (1º) na estrada vicinal que liga Aparecida D’Oeste com Nova Canaã Paulista. O acidente envolveu um carro e um caminhão.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um caminhão-tanque tombou em cima de um carro em uma curva na estrada. O veículo ficou esmagado com o peso do pesado veiculo. .

O motorista do carro morreu na hora e o motorista do caminhão teve ferimentos leves. A causa do acidente será investigada.

Caminhão tombou em cima do carro em Aparecida D’Oeste — Foto: A Voz das Cidades