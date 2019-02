CAV sai de cabeça baixa da Arena

Votuporanguense perde de 1 a 0 para o Rio Claro.

Com um resultado favorável ao Rio Claro, que cavou 3 pontos na tabela da Serie A2 do Campeonato Paulista e saiu feliz para percorrer os 460 quilômetros que distanciam as duas cidades. Já Votuporanguense teve que amargar a derrota e ainda sofrer com a vaia da torcida, que não perdoou a derrota.

Foi mal

Foi mais um resultado negativo para o CAV (Clube Atlético Votuporanguense), perdeu em casa por 1 a 0 para o Rio Claro em mais uma rodada da serie A2.

Logo no inicio a Pantera Alvinegra teve uma chance perdida. Num lance de recuo ao goleiro do Rio Claro, Natã chegou na frente e tocou na saída de Murilo Prates, que defendeu. A resposta dos visitantes foi logo na sequência, em cruzamento do lado esquerdo que passou na frente do gol de Bruno Pianissolla. Aos 16 minutos, Paulinho, lateral-direito da Alvinegra, cortou para o meio e chutou de esquerda, porém a bola foi no meio do gol para a fácil defesa do arqueiro rio-clarense.

Aos 17 minutos, Ricardinho deu um belo passe para Cristiano, que chutou cruzado, cara a cara com Murilo Prates, que defendeu com o pé.

E pior aconteceu: Aos 25 minutos do primeiro tempo, o Rio Claro abriu o placar. Dudu errou o passe no campo de ataque, Nathan recebeu lançamento, cortou para o meio e tocou para Vitor, que de primeira, de perna esquerda, chutou no canto esquerdo alto de Pianissolla: 1 a 0.

Os visitantes quase fizeram o segundo aos 33 minutos. Depois de cruzamento da direita, Elton chutou no travessão. Aos 41, mais uma bola no travessão da Alvinegra. Desta vez, a bola foi tocada para Toninho, que ganhou na velocidade de Luandersson e chutou na trave. O primeiro tempo terminou em 1 a 0. Na volta do intervalo, logo no início, o CAV teve um gol anulado por impedimento. Aos 41, a bola foi enfiada para Erick Salles tocar na saída do goleiro, mas zaga tirou. Os jogadores da Alvinegra reclamaram que a bola teria batido na mão do defensor. Para piorar a situação do time da casa, Renato Justi foi expulso após levar dois cartões amarelos.