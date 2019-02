Corinthians vence o Palmeiras, e quebra sequência de Felipão

Gol de Danilo Avelar deu vitória ao Timão no clássico, fez Carille aumentar números já positivos em retrospecto e derrubou 100% de Felipão em clássicos desde a volta em julho

O clássico pelo Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians, na tarde deste sábado, no Allianz Parque, marcou os retrospectos dos técnicos Felipão e Fábio Carille. Timão venceu por 1 a 0 – gol de Danilo Avelar – e, com isto, Carille aumentou os números já positivos em clássicos com o rival – chegou a sete vitórias e uma derrota. De quebra, derrubou a sequência de Felipão, que estava 100% nos clássicos desde que voltou ao Palmeiras para esta passagem, em julho.

CORRERIA

O clássico teve um início bastante movimentado. Felipão e Carille armaram Palmeiras e Corinthians, respectivamente, incisivos na criação. E não demorou muito para resultar em gol. Logo aos sete minutos, Weverton deu rebote em cabeçada de Gustagol e Danilo Avelar, oportunista, não desperdiçou e colocou o Alvinegro na frente, 1 a 0.

RESPONDENDO…

Dentro de seus domínios, o Palmeiras não sentiu o gol do Corinthians e logo procurou responder, já na reposição de bola. E por muito pouco não conseguiu o empate. Lucas Lima tentou achar Carlos Eduardo, mas a bola acabou sobrando para Dudu, que mandou na trave esquerda defendida pelo goleiro Cássio.

BUSCA DE ALTERNATIVA

O Palmeiras, que neste 2019 saiu pela primeira vez atrás do marcador, tentava achar formas de furar a defesa do Corinthians, então bem postada no clássico. Antes do intervalo, ainda foram vistas oportunidades de Borja e Carlos Eduardo, mas sem muita sorte. A estratégia no segundo tempo seria revista nesta pausa.

PRESSÃO!

O panorama no segundo tempo foi de uma maior pressão do Palmeiras, diante de um Corinthians que se arriscava mais nos contra-ataques. Esta pressão também acabou rendendo confusões entre os jogadores, em lances envolvendo Luan, Manoel e Deyverson. Com a proximidade do fim do jogo, o clima se acirrava.

E MAIS PRESSÃO!

Nos minutos finais, a pressão ficou mais evidente. Tanto que Deyverson se envolveu em mais uma confusão e acabou recebendo o cartão vermelho, deixando o Palmeiras com um a menos. Fim de jogo, Corinthians vitorioso e foi merecido. Suficiente para embalar na sequência!

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 X 1 CORINTHIANS

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/hora: 2/2/2019, às 17h (de Brasília)

Árbitro: Luis Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Público/renda: 38.550 pagantes/R$ 2.716.603,30

Cartão amarelo: Jadson, Fagner, Danilo Avelar, Henrique (COR), Felipe Melo, Bruno Henrique, Mayke (PAL)

Cartão vermelho: Deyverson 42’/2ºT (PAL)

GOL: Danilo Avelar 7’/1ºT (0-1)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique (Gustavo Scarpa, aos 25’/2ºT), Carlos Eduardo (Felipe Pires, no intervalo), Lucas Lima e Dudu; Borja (Deyverson, aos 14’/2ºT). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Ramiro (Richard, aos 30’/2ºT), Sornoza, Jadson (Pedrinho, aos 32’/2ºT) e Mateus Vital (Gustavo Silva, aos 21’/2ºT); Gustavo. Técnico: Fábio Carille.