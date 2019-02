Russo em nave dos EUA

Em 03 de fevereiro de 1994, Sergei Kiralev embarca em uma viagem dentro de um ônibus espacial americano, sendo considerado o primeiro astronauta russo a fazer isso. Ele participou da missão STS-60 e viajou em companhia de cinco norte-americanos. A missão tinha objetivo de testar de novos materiais.

1754 – Nascimento de Juan Ruiz de Apodaca, governador de Cuba vice-rei de Nova Espanha.

1807 – As tropas britânicas do General Samuel Auchmuty, compostas por 11 mil homens, o maior exército levado desde então da Europa à América, toam a cidade de Montevidéu a custa de grandes perdas.

1809 – Naccimento de Felix Mendelssohn, compositor alemão.

1813 – O coronel San Martín derrota os “realistas” em San Lorenzo.

1843 – Começa o estado de sítio de Montevidéu, com as tropas do Governo de Rosas.

1852 – Batalha de Monte Caseros (Argentina). As tropas sublevadas do general Justo José de Urquiza derrotam as do presidente Juan José Rosas e Buenos Aires aclama Urquiza como seu libertador.

1863 – Criação dos Estados Unidos da Colombia, sob o governo de Tomás Cipriano de Mosquera.

1876 – Assinatura do tratado de paz que pôs fim à guerra entre Argentina e Paraguai.

1902 – Naccimento de Ramón J. Sender, escritor espanhol.

1909 – Naccimento de Simone Weil, filósofa e escritora francesa.

1912 – Criação da Guarda Nacional de El Salvador.

1913 – Começa a Segunda Guerra dos Bálcãs.

1919 – Forças soviéticas ocupam a Ucrania e se forma em Kiev um Governo misto.

1924 – Morre Thomas Woodrow Wilson, XXIX presidente dos EUA.

1931 – Um terremoto destrói varias cidades da Nova Zelândia e causa a morte de mais de mil pessoas.

1932 – Cinco terremotos consecutivos destróem uma grande área em Santiago de Cuba.

1933 – Termina a guerra civil da Nicarágua com um tratado de paz firmado por Augusto César Sandino, chRedação Terra das forças revolucionárias e o presidente Sacasa.

1944 – II Guerra Mundial. O Governo de Franco reafirma a neutralidade da Espanha.

1947 – Nascimento de Paul Auster, escritor americano.

1949 – Morre Carlos Obligado, poeta argentino.

1966 – A sonda lunar soviética “Lunik 9” paira sobre a superfície terrestre e emite imagens desde o mar de Las Tormentas.

1969 – Yasser Arafat é nomeado chRedação Terra da OLP pelo Congreso Nacional Palestino.

1970 – Muhammad Alí (Cassius Clay), ex-campeão mundial de pesos pesados, anuncia sua retirada definitiva do boxe.

1977 – Golpe de Estado na Etiópia, realizado pelo vice-presidente da CAMP, Menghistu Hailé. Neste golpe foi assassinado o chRedação Terra de Estado, TRedação Terrari Benti.

1985 – O Papa João Paulo II visita Cuzco (Peru).

1987 – Detido em Medellín e extraditado para os EUA o famoso narcotraficante colombiano Carlos Lehder.

1989 – Derrotado en Paraguai o general Alfredo Stroessner, o ditador mais antigo da América Latina, por seu genro, general Andrés Rodríguez, que assume a Presidência.

1991 – O Partido Comunista Italiano deixa de existir oficialmente depois de 70 anos de história, ao aprovar sua conversão para Partido Democrático da Esquerda.

2001 – O governo mexicano entrega à Espanha o ex-capitão Ricardo Miguel Cavallo, para ser julgado pelos crimes de genocídio e tortura cometidos pelas juntas militares entre 1976 e 1983.