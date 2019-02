Mulher é espancada e ameaçada de morte por servente

O homem, um servente de pedreiro, agredia a mulher dentro de um carro estacionado em um matagal, quando uma viatura da polícia militar passou pelo local e flagrou o crime; a vítima foi encaminhada para à UPA.

Na madrugada desta sexta-feira (1°), um ajudante de pedreiro, de 44 anos, foi preso em flagrante depois de espancar e ameaçar a namorada de morte. O caso aconteceu no bairro Vila Novo Aeroporto, em São José do Rio Preto/SP.

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais faziam um patrulhamento de rotina, quando suspeitaram de um carro parado em um matagal. A vítima, ao ver os policiais se aproximando do veículo, saiu correndo do carro e pediu ajuda.

Ela estava muito machucada e disse aos policias que o namorado havia usado drogas e ingerido bebidas alcoólicas. Ela também informou que os machucados eram de agressões que ela havia sofrido do suspeito.

A mulher foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tangará para ser atendida. Ela foi liberada após fazer alguns exames para prestar depoimento na delegacia da cidade.

O suspeito foi preso em flagrante por violência doméstica e encaminhado para à carceragem da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) Rio Preto.