“Vida em Oração”: Pe. Márcio Tadeu estreia novo programa

A partir de 04 de Fevereiro, de segunda a sexta-feira, às 23h30, final de cada noite, Padre Marcio Tadeu conduz uma Experiência de Oração baseada nos caminhos espirituais dos místicos cristãos. VIDA EM ORAÇÃO é um programa ao vivo que abre uma janela espiritual para de superação para as dificuldades, desencontros, dores e sofrimentos diários. Seguindo os passos de São Padre Pio de Pietrelcina, grande santo italiano que viveu no século passado, a recitação da Coroinha do Sagrado Coração de Jesus, apresenta um Deus amoroso, pronto a atender seus filhos, pois Ele é conhecedor de suas dores mais secretas, que indica a Oração como a chave de seu Coração Misericordioso. VIDA EM ORAÇÃO é um direcionamento espiritual no final das noites da REDEVIDA, um desafio para superar a correria do dia a dia e mergulhar nos mistérios de Deus pelo caminho da Oração.

Padre Marcio Tadeu é natural de São Paulo, é sacerdote da Diocese paulista de Votuporanga, pároco na Paróquia do Senhor Bom Jesus das Paineiras. Atuava como leigo na Pastoral da Comunicação, e em outras pastorais, quando aos 23 anos ingressou no seminário sendo ordenado sacerdote em 20 de Fevereiro de 2009. É bacharel em Filosofia e Teologia, pós-graduado em Bioética e no Terceiro Setor, ministra aulas e conferencias no meio acadêmico, além de assessorar retiros espirituais pelo Brasil e, inclusive, no exterior. Preside semanalmente a Missa pelos Benfeitores da RedeVida, já apresentou o Programa Vida Plena e Minuto de Reflexão e, também, tem uma presença marcante no Rádio.