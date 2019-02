Sindicato reforça atendimento a 104 demitidos do Laranjão

Primeira ação trabalhista dos trabalhadores foi encaminhada à Justiça em Votuporanga.

O Sindicato dos Comerciários de Votuporanga reforçou na última terça-feira (31) o atendimento a ex-funcionários do supermercado Laranjão. Em nota o Sindicato informou que são 104 desempregados e que a primeira ação trabalhista contra a empresa foi iniciada visando garantir o direito de seus associados de receber as verbas rescisórias, multa do FGTS e do artigo 477 da CLT e FGTS em atraso, entre outras coisas.

Ainda de acordo com o Sindicato, na última quinta-feira, a empresa – que pediu recuperação judicial, mas teve o seu processo incorporado a um processo anterior, de pedido de Falência – entregou aos empregados apenas a liberação do FGTS e Guias do Seguro Desemprego. Todo o procedimento foi acompanhado por dirigentes e pelo Advogado do Sindicato dos Comerciários.

Segundo a Presidente do Sindicato, Lia Marques, a entidade está buscando todos os caminhos legais, para garantir que os trabalhadores recebam os seus direitos o mais rápido possível, por isso, a agilidade no processamento das ações.

“O Sindicato está arcando com todas as despesas processuais de seus filiados, além de colocar uma equipe extra para atendimento e esclarecimentos”, destacou Lia.