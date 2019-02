Falecimentos 02/02

Phelomena Troiano Vilera –

Faleceu neste sábado (02) Phelomena Troiano Vilera, aos 83 anos. Natural de Itajobi, teve como último endereço a rua IbraiM Haddad, no bairro Jardim Eldorado, em Votuporanga. Ela deixa os filhos Luzia e Luzilei. Seu sepultamento ocorreu neste sábado (02), às 17h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.

Aparecida Alexandre Delgado –

Faleceu neste sábado (02) Aparecido Alexandre Delgado, aos 72 anos. Natural de Nova Granada, teve como último endereço o sitio Brasília, em Américo de Campos. Ela deixa os filhos Reinaldo Delgado, Roseli Delgado e Roselia Cristina. Seu sepultamento ocorre neste domingo (03), às 10h, no Cemitério Municipal de Américo de Campos.

Desolina Waiteman Latorre –

Faleceu nesta sexta-feira (01) Desolina Waiteman Latorre, aos 85 anos. Natural de São José do Rio Preto, teve como último endereço a rua Canadá, no bairro Jardim Paraíso, em Votuporanga. Ela era aposentada e deixa os filhos Cleusa (em memória), Jair, Waldecir, Devanir e Neusa, e netos e bisnetos. Seu sepultamento ocorre neste sábado (02), às 16h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.