Blitze em Monte Aprazível flagra 7 motoristas embriagados

Ao todo, 117 veículos foram fiscalizados durante blitze realizadas na praça São João e na Rua da Saudade.

Sete motoristas foram multados por embriaguez ao volante durante fiscalização da Lei Seca em Monte Aprazível (SP) durante a noite desta sexta-feira (1º) e a madrugada deste sábado (2).

Ao todo, 117 veículos foram fiscalizados durante blitze realizadas na praça São João e na Rua da Saudade.

Os condutores foram autuados por embriaguez ao volante ou recusa ao teste do bafômetro e terão de pagar multa no valor de R$ 2.934,70, além de responderem a processo no Detran para a suspensão do direito de dirigir por um ano.

Um dos motoristas, além dessas penalidades, também responderá na Justiça por crime de trânsito porque apresentou índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do bafômetro. Se condenado, poderá cumprir de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca.