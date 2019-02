Nutricionista publica alimentos que não gosta e não indica

Confira e entenda!

A Nuticionista Pâmela Terra publicou, em seu facebook, uma lista contendo 20 dicas de alimentação e de imediato esse conteúdo bombou nas redes sociais. Já faz 1 ano que realizou o post, mas ainda vale a pena ler, meditar e pesquisar:

“É praticamente diário eu receber dúvidas sobre alimentos e/ou produtos alimentícios que comumente nos deparamos nos supermercados, quanto ao uso, procedência, composição nutricional etc. Pensando nisso, elaborei uma “listinha” dos produtos que NÃO GOSTO e NÃO INDICO, pra ver se sana as dúvidas da maioria de vocês ok?

Farinha láctea: um mix de açúcar, farinha de trigo e aromatizantes. Sinto desapontá-los.

Gelatina: vísceras e resto de animais coloridos artificialmente e LOTADA de açúcar ou ADOÇANTE (diet). Esqueçam!

Club social e suas primas Nesfit/Belvita: sério que vocês acreditam nisso? É um mix de açúcar, farinha refinada e óleo vegetal que entope artéria! Não se iludam com a versão integral.

Bolacha água e sal/maisena: volte uma casa. Você não vai emagrecer ou ficar mais saudável substituindo seu pão por isso aí. É tudo farinha do mesmo saco.

Leite em pó: imagina o que o leite sofreu até virar pó. Sorry. Para os bezerros de plantão: consuma leite engarrafado por um produtor local.

Sucrilhos: flocos de milho transgênico coberto com todos os açúcares conhecidos. E, coloridos artificialmente em alguns casos.

Bisnaguinha integral: volte 3 casas.

Sucos clight: câncer.

Adoçantes artificiais/sucralose: câncer parte 2.

Sucos de caixinha: tem 10% de fruta e 90% de açúcar. Pare de preguiça e coma a fruta.

Coca cola e afins: câncer parte 3. Século 21, ano 2018 e vocês ainda não largaram o refrigerante?

H20: é a coca disfarçada.

Sal light: acorda mundo! Use o marinho!

Açúcar light: pelo amor de Deus!

Salsicha: cada salsicha ingerida reduz a sua vida em 15’.

Nuggets: segue reduzindo sua vida.

Peito de peru: turma que acordou e não sabe se casa, se compra uma bike ou troca a mortadela pelo peito de peru. Lotado de nitritos/nitratos (CANCERÍGENOS) e um pool de sódio.

Margarina: graxa que entope sua artéria.

Barras de proteína: as nacionais comumente encontradas por aí são LOTADAS de xarope! As barras mais atrativas são difíceis de achar e caríssimas. Não vale o custo beneficio. Coma 2 ovos ou tome 1 dose de um bom whey.