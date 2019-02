Cadastramento biométrico para eleitores começa em Votuporanga

Eleitores devem cadastrar a biometria no prazo definido, sob pena de ter o título cancelado.

A partir desta segunda-feira (4), os eleitores que ainda não fizeram a biometria têm que comparecer ao cartório eleitoral para colher os dados biométricos. Em Votuporanga e em Valentim Gentil, Parisi e Álvares Florence a biometria agora é obrigatória.

O prazo começou nesta segunda-feira na Comarca, porém, com relação ao término, os municípios foram divididos em blocos, sendo que o prazo de Votuporanga que se enquadra no 4º bloco vai até dezembro.

Os eleitores devem cadastrar a biometria no prazo definido, sob pena de ter o título cancelado. Quem não atender a convocação terá a inscrição eleitoral cancelada.

O eleitor com título cancelado não pode se inscrever em concursos públicos e tomar posse em cargos ou funções públicas; obter passaporte ou carteira de identidade; renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo; e participar de concorrência pública da União, estados e municípios. O agendamento deve ser feito no site do TRE-SP