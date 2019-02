Chuva de granizo atinge Votuporanga e região

Chuva de granizo atingiu bairros de Catanduva

Algumas cidades do noroeste paulista registraram chuva forte e até granizo na noite deste domingo (3). Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve registro de feridos.

Em Votuporanga moradores do Jardim Pinheiros registraram imagens e enviaram a redação do Diário. Foi uma chuva de granizo rápida, logo no início, mas continuou chovendo normalmente por mais uns 15 minutos. Na zona rural também foram registrados algumas chuvas de granizos.

Em Catanduva (SP), os moradores ficaram preocupados porque caiu granizo em várias regiões da cidade. Apesar da chuva forte, os bombeiros disseram que não teve ocorrência mais grave.

A chuva com granizo também chegou ao fim da tarde em Monte Aprazível (SP). Em Bálsamo (SP), a Defesa Civil chegou a emitir um alerta de temporal. A chuva veio forte, também com granizo, mas sem ocorrências.