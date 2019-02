Jovem de 22 anos morre em queda de moto em vicinal

Uma jovem de 22 anos, moradora de Ouroeste, morreu no domingo (3) em um acidente de moto na estrada vicinal (prolongamento) José de Abreu, no trecho entre São João do Marinheiro e Mira Estrela.

Ela era garupa de uma moto que caiu em uma curva, cerca de 300 metros após São João do Marinheiro. Ao chegarem ao local os policiais militares encontraram o condutor, de 19 anos, morador de Santa Fé do Sul, ferido e a jovem já sem vida.

De acordo com a polícia, o motociclista disse não se lembrar do que houve, somente da queda. Ele foi transferido para a Santa Casa de Votuporanga.

O corpo da jovem foi levado ao IML. As causas oficiais do acidente são investigadas pela Polícia Científica.