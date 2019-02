OBA Festival: falta um mês para o Carnaval 2019

Folia em Votuporanga será realizada do dia 2 a 5 de março, no Centro de Eventos. Convites estão no 4º lote.

Votuporanga já se prepara para sediar uma das maiores festas do Brasil. O Oba Festival chega à 13ª edição de 2 a 5 de março e, há um mês do evento, a estrutura já está em montagem no Centro de Eventos “Helder Galera”.

Para construir o Mundo OBA, que conta com uma estrutura de 50 mil metros quadrados e terá camarotes estilizados, a organização afirma que são gerados cerca de 3 mil empregos, entre diretos e indiretos.

Uma das principais novidades será o palco principal, onde acontecem os shows dos artistas. De acordo com o empresário e um dos sócios do OBA, Edilberto Fiorentino, conhecido como Caskinha, o palco principal chama a atenção por conta da grandiosidade do aparato tecnológico e o quanto complementa a atmosfera do evento com imagens e efeitos.

“Não é de hoje que os shows deixaram de se caracterizar apenas pela presença de bandas em um palco. A estrutura, posicionamento estratégico, luzes de Led, painéis e toda a tecnologia sincronizada dos palcos integram, sem dúvida, todos os ambientes montados na festa. No Mundo OBA não seria diferente. O que vamos trazer para esta edição é algo inédito. Contratamos uma empresa especializada em cenografia para fazer esse palco e seguir as tendências de grandes festivais espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora”, disse.

Segundo ele, as novidades não param por aí. O OBA Beach, uma praia montada ao lado da avenida principal com areia, paisagismo e até espaços para descanso, será ampliada. “Todo o público, pista e camarotes, tem acesso a essa área. Investimos pesado para seguir o nosso objetivo que é proporcionar um carnaval de outra dimensão e com originalidade. Uma experiência única aos foliões do OBA durante os quatro dias”, ressalta Caskinha.

Além da diversão, o OBA Festival turbina e fomenta o turismo local e até regional, por meio de foliões que gastam com hospedagens, transporte, alimentação, lazer, compras e gastos ligados ao evento. Não é à toa que restaurantes, bares, agências de viagens, imobiliárias e hotéis percebem no Carnaval de Votuporanga uma boa oportunidade de negócios.

Pontos de vendas

As cidades com pontos físicos de vendas do OBA Festival 2019 são: Andradina (SP), Araçatuba (SP), Campo Grande (MS), Dourados (MS), Fernandópolis (SP), Goiânia (GO), Ituvera (SP), Lençóis Paulista (SP), Orlândia (SP), Ribeirão Preto (SP), Rio Verde (GO), São José do Rio Preto (SP), São Paulo (SP), São Carlos (SP), São Joaquim da Barra (SP), Uberaba (MG), Uberlândia (MG) e Votuporanga (SP). As vendas online seguem a todo vapor pelos sites www.obafestival.com.br e também pelo www.guicheweb.com.br/oba. Os valores podem ser parcelados no cartão de crédito, sendo aceitas todas as bandeiras. Mais informações sobre o festival pelo (17) 3046-8842 ou pelo site www.obafestival.com.br

SERVIÇO

OBA Festival 2019

Dias: 2 a 5 de março

Local: Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, Votuporanga (SP);

Valores do 4º lote: Pista R$ 790,00, Camarote OBA R$ 1.120,00 e camarote Premium (Café de La Musique) R$ 1.760,00;

Vendas online: www.obafestival.com.br e www.guicheweb.com.br/oba