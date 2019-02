Sobrevivente da tragédia de Brumadinho é de ilha Solteira

Sondador Lieuzo Luiz dos Santos voltou para casa em Ilha Solteira (SP) após ser operado em hospital de MG. Ele trabalhava na instalação de instrumentos de energia elétrica quando a tragédia aconteceu.

Filhos, neta e esposa foram visitar Lieuzo no hospital em Belo Horizonte — Foto: Arquivo pessoal

A fratura na perna direita é apenas uma das lembranças de um sondador que sobreviveu à tragédia em Brumadinho (MG). No início da tarde do dia 25 de janeiro, Lieuzo Luiz dos Santos estava em cima da barragem da Mina do Córrego do Feijão.

O morador de Ilha Solteira (SP) trabalhava com colegas na instalação de instrumentos de energia elétrica quando a estrutura desabou. Lieuzo é uma das pessoas que aparece nas imagens das câmeras de segurança da Vale que captaram o exato momento do rompimento da barragem.

“Nós achamos que era vento, só depois nos demos conta do que estava acontecendo. Vimos a terra explodir e fomos para baixo. Pedi a Deus para não deixar a lama passar por mim”, conta.

Lieuzo, que presta serviço a uma empresa terceirizada pela Vale, conta que não ouviu qualquer estrondo antes do rompimento da barragem formar um mar de lama. Porém, diz que viu gados correndo assustados antes do morro onde ele estava desmoronar.

“Não sei por quantos metros fui arrastado, eu desci como se fosse uma bola. Mas pelas mãos de Deus eu fui parar em um lugar seco. A minha perna ficou soterrada com rejeito seco, mas

Segundo o sondador, no buraco onde caiu ele conseguia ouvir um barulho que remetia ao de um córrego. No entanto, o som era emitido pela onda de lama.

“Quando os bombeiros me acharam e me tiraram de lá foi um alívio. Tudo o que eu passei eu não desejo a ninguém. Quando tudo isso aconteceu eu só conseguia pensar na minha família e nos meus colegas de serviço que ainda estão desaparecidos”, diz.

Lieuzo conta que após o resgate foi levado a um ponto de apoio e, em seguida, encaminhado ao hospital onde passou por cirurgia. Ele recebeu alta hospitalar na sexta-feira (1º) e chegou a Ilha Solteira neste sábado (2).

“Nasci de novo, agora eu tenho duas datas de nascimento. Faço aniversário no dia 25 de janeiro e também no dia 23 de fevereiro. (G1)