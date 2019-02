Vereador Rodrigo Beleza pede discussão sobre o dissídio dos servidores públicos

Rodrigo pediu ao prefeito João Dado, que inicie uma discussão sobre o dissídio dos servidores públicos municipais. O projeto deve dar entrada na Câmara ainda no mês de fevereiro para ser discutido no plenário da Câmara entre os vereadores. Rodrigo ressaltou em seu discurso que o Executivo envie uma proposta para que seja discutida com antecedência entre os servidores, o sindicato da categoria, vereadores, Secretaria Municipal de Administração e o prefeito.

Segundo o vereador, todo ano a discussão sobre o dissídio dos servidores acontece sempre às vésperas do prazo final para a concessão do reajuste, o que acaba prejudicando o debate em torno do assunto. Rodrigo solicitou que a discussão sobre o dissídio envolva todas as partes – Executivo, Legislativo, servidores e sindicato. “Estamos propondo que se tenha essa discussão com antecedência e possamos chegar a um acordo para que atenda os anseios de nossos valiosos servidores públicos municipais, que são merecedores, pois exercem um excelente serviço público à comunidade”, destacou o vereador.