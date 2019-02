Departamento de Meio Ambiente da Saev é homenageado pela Câmara de Vereadores

A Câmara Municipal de Votuporanga realizou na noite desta segunda-feira, dia 4, uma das sessões ordinárias mais longas dos últimos anos legislativos. Foram mais de cinco horas de trabalho ininterruptos e os vereadores discutiram e aprovaram 12 projetos de lei no plenário da Câmara Municipal.

Durante o expediente – leitura de documentos e pronunciamento dos vereadores, houve uma justa homenagem a equipe do Departamento do Meio Ambiente da Saev (Superintendência de Água e Esgoto de Votuporanga).

A iniciativa partiu do vereador professor Alberto Casali, em razão da classificação de Votuporanga no Programa Município Verde Azul, do Governo do Estado.

De acordo com o vereador, desde o lançamento do programa, Votuporanga conquistou em 2018, pela 9ª vez o Selo de Município Verde Azul, ficando entre as 69 cidades que conquistaram a certificação dentre as 645 cidades paulistas que participaram desta edição, ficando em 29ª cidade no Ranking Ambiental Paulista.

O Programa Município Verde Azul foi lançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que tem o inovador propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios.

De acordo com o vereador, o Programa Município Verde Azul é dividido em dez diretivas que avaliam os índices de sustentabilidade dentro do Município, sendo: Município Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos, e o trabalho que a SAEV Ambiental desenvolveu, através do Departamento de Meio Ambiente conquistou 86,19 pontos, subindo 16 posições no ranking referente ao ano de 2017.

“Desta forma, torna-se justa a homenagem ao Departamento, devido ao belíssimo trabalho que realiza em nosso Município no que tange ao Meio Ambiente e qualidade dos serviços prestados pela SAEV Ambiental”, ressaltou Casali.

Diante disso, o vereador apresentou e a Câmara aprovou por unanimidade o voto de congratulação ao Departamento do Meio Ambiente da SAEV Ambiental pela 9ª conquista do Selo Município Verde Azul.