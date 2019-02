FENG SHUI – Como energizar a casa com a técnica milenar chinesa

Técnica busca relacionar nove setores da vida por meio das direções cardeais e organização dos móveis e objetos

Feng Shui busca a harmonização e energia dos ambientes, além de distribuir de forma correta a energia vital — Foto: Cristiane Higueras Simó/Arquivo Pessoal

Todos os cômodos da casa podem ser trabalhado conforme as simbologias definidas pelo ba-guá — Foto: Cristiane Higueras Simó/Arquivo Pessoal

Morador deve se atentar à planta da casa para desenhar o Baguá — Foto: Cristiane Higueras Simó/Arquivo Pessoal

Cristiane Higueras Simó é professora e coordenadora do curso de pós-graduação em design de interiores do Senac de Sorocaba (SP) — Foto: Cristiane Higueras Simó/Arquivo Pessoal

Você já ouviu falar do Feng Shui? É uma técnica milenar chinesa que busca relacionar nove setores da vida: saúde, trabalho, relacionamentos, criatividade, prosperidade, família, amigos, sucesso e espiritualidade, por meio das direções cardeais e organização de móveis e objetos da casa.

Segundo a professora e coordenadora do curso de pós-graduação em design de interiores do Senac de Sorocaba (SP), Cristiane Higueras Simó, a técnica tem como principal benefício promover a organização e harmonização do lar, equilibrando as energias que fluem pelo espaço.

“A organização e harmonização dos ambientes permitem o bem-estar humano através da energia ch’i (energia vital) que flui pelos espaços. Objetos e móveis amontoados em um canto, muitas vezes sem uso ou bloqueando a circulação, não contribuem para o livre fluxo de ch’i, por exemplo”, explica.

Como reproduzir o Feng Shui em casa

Segundo Cristiane, para realizar o Feng Shui nos cômodos da casa é necessário entender o Baguá, diagrama que representa as oito direções cardeais e o centro utilizadas como base para aplicação do Feng Shui. Para isso, o morador deve utilizar a planta da casa e desenhar o Baguá sobre todo o perímetro da planta.

A partir da definição e localização de cada face do aguá no ambiente, é possível elaborar uma decoração e layout que energize cada aspecto relacionado à vida da pessoa.

“Cada direção está relacionada aos cinco elementos da natureza, às cores e aos trigramas, que são desenhos que correspondem às possibilidades de combinação de Yin Yang, e poderá receber elementos que simbolizam e energizam os aspectos de nossas vidas, e assim ativam o ch’i”, pontua a professora.

Além disso, a professora explica que o interessado em reproduzir a técnica deve levar em consideração que:

O lixo deve estar longe do fogão;

A ventilação e iluminação natural, assim como a limpeza da casa, devem ser pontos de atenção para que a residência sempre esteja bem arejada, iluminada e limpa;

Na hora de dormir, os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. A técnica não indica que esses equipamentos fiquem nos dormitórios;

Os ralos devem estar sempre fechados ou tampados;

Os cristais têm a propriedade de transformar o ch’i (energia vital) negativo em positivo. É indicado pendurá-los em janelas;

É recomendado o uso de plantas naturais;

A organização dos ambientes, inclusive dos armários, é um item prioritário na rotina de uma casa com Feng Shui;

Enfeites, plantas naturais, cores e mobiliários devem ser combinados de acordo com as orientações de cada direção cardeal;

As cores podem ser representadas tanto nas paredes como em enfeites, porta-retratos, vasos, tapetes, mesas e estofados;

Os elementos naturais podem ser simbolizados por enfeites de madeira, plantas naturais, pequenas fontes e peças de metal;

A posição da cama deve ser de tal maneira que não fique de frente para a porta. A porta não deve ser um ponto de atenção antes de dormir;

Para atrair prosperidade, o Feng Shui indica colocar um espelho atrás do fogão. A chama será refletida, o que aumenta a fartura na casa.

Ações não recomendadas

Se quiser manter a casa energizada e seguir a risca às técnicas de Feng Shui, Cristiane explica que é necessário evitar as seguintes situações:

Não faça uso contínuo da porta de serviço como principal entrada da casa. “A porta faz a abertura e condução da energia vital e, é o elo de passagem das energias para dentro, por isso a recomendação é entrar pela sala”, afirma;

A técnica indica que uma escada nunca deve estar de frente para a porta de entrada da residência. Caso contrário, o ch’i se dispersará;

Não coloque um espelho em frente à porta de entrada da casa. Ele irá refletir a energia do ch’i que entra e ela será eliminada;

O sofá nunca deve estar de costas para a porta de entrada da casa. A sala é um ambiente receptivo e convidativo, isso deve ser levado em consideração na composição dos objetos/móveis;

Evite ter uma viga ou elemento decorativo que corte perpendicularmente (ângulo de 90°) a posição da cama, pois influenciará no fluxo de energia quando a pessoa estiver dormindo.

(Por Rayana Lira*, G1 Sorocaba e Jundiaí)