Golpe do “falso empréstimo” faz mais uma vítima em Votuporanga

Na tarde de segunda-feira (4), uma mulher de 49 anos, moradora de Votuporanga, procurou o 2º Distrito Policial na zona norte da cidade para registrar um boletim de ocorrência, após perceber que tinha caído no golpe do falso empréstimo, perdendo mais de R$ 1 mil em depósitos bancários.

Na delegacia, a vítima contou que encontrou uma proposta de empréstimo sendo anunciada por uma financeira em uma rede social e diante da efetiva necessidade, resolveu conhecer melhor o serviço.

No entanto, descobriu que a oferta garantia financiamentos de R$ 5 mil até R$ 100 mil, e optou por fazer simulações de valores que seriam emprestados. Durante as negociações, o representante informou que o empréstimo teria sido aprovado no valor de R$ 5 mil, no entanto, a mulher teria que realizar o depósito de R$ 284,99 para a liberação do crédito em sua conta.

À vítima então, contou que se dirigiu até sua agência bancária, onde efetuou a transação, porém constatou que o valor não havia sido liberado, conforme prometido. No mesmo instante recebeu outra ligação, desta vez de outro representante, onde foi informada de que o empréstimo não havia sido concluído pela pontuação baixa de seu CPF (Cadastro Pessoa Física) e que seria necessário mais um depósito no valor de RS 380, que prontamente foi realizado.

Ao concluir o depósito, recebeu outra ligação a respeito do financiamento, onde foi informada de que havia depositado o valor errado e que precisaria de mais um pagamento de R$ 385 para a liberação, o que também foi concluído, e após aguardar o prazo de tempo solicitado pelo representante, nenhum valor foi liberado na conta da vítima, que percebeu ter caído em um golpe.

O boletim de ocorrência foi registrado e o caso segue sob investigação policial.