Iguatemi sedia festa de lançamento do Oba Festival 2019

Neste sábado (9), o Food Garden do Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto será palco da festa de lançamento oficial para imprensa e convidados do Oba Festival 2019. O maior carnaval do interior de São Paulo, que acontece há 13 edições em Votuporanga, tem parceria com o shopping desde o Carnaval de 2017. O estande oficial do evento em São José do Rio Preto está montado dentro do empreendimento. De acordo com os organizadores, a festa de lançamento será uma experiência para os convidados, com uma prévia do que vão vivenciar no Oba, ao som da banda Batom na Cueca e de música eletrônica.

A edição deste ano do Oba Festival terá 16 atrações que passam pelo axé, rock, sertanejo, forró e música eletrônica durante 40 horas de festa em um local especialmente construído para os foliões que escolhem Votuporanga para os dias de folia. O evento começa no sábado, dia 2 de março, e vai até a terça-feira, dia 5. Os pontos altos da festa são a segurança e a infraestrutura preparada para receber os turistas.

A grade de atrações reúne diversos estilos e inclui as duplas Jorge e Mateus e Zé Neto e Cristiano, o cantor Gusttavo Lima, Dennis DJ, Wesley Safadão, a banda Jota Quest – que se apresenta pela primeira vez no Oba – e o DJ Steve Aoki, que tocou na noite de abertura do Tomorrowland 2018, maior festival de música eletrônica do mundo. O axé vem representado por Batom na Cueca, Léo Santana, Tomate e A Zorra. A cada dia de evento, os foliões aproveitam festas temáticas, como fantasia, pijama, branco e abadá.

O ponto oficial de vendas em São José do Rio Preto é o Iguatemi e o estande fica no Piso Térreo do shopping. O evento de lançamento do festival será exclusivo para convidados.