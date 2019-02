Liquida Votu: palestras movimentam o mês de fevereiro

Encontros gratuitos fazem parte da programação de atividades pré Liquida Votu; objetivo é contribuir para que associados aproveitem a promoção, que promete movimentar toda a região entre os dias 7 e 16 de março

“Inovando e vendendo mais” e “Aprenda a usar redes sociais para aumentar as vendas” são os temas dos encontros que serão promovidos em fevereiro pela ACV – Associação Comercial de Votuporanga, em parceria com Sebrae-SP e Senac. A ação faz parte da programação da “Liquida Votu”, a nova promoção do comércio, que vai gerar uma mega liquidação entre os dias 7 e 16 de março.

Associados ACV já podem se inscrever para os encontros que são gratuitos e voltados para lojistas e comerciários. “Uma oportunidade incrível de falarmos sobre inovação com quem entende do assunto e trazermos novidades para os nossos negócios”, destacou o presidente da Associação, Valdeci Merlotti.

A palestra “Inovando e vendendo mais” será nos dias 19/2 (das 8h30 às 10h), 21/2 (das 8h30 às 10h), 26/2 (das 13h30 às 15h) e 28/2 (das 13h30 às 15h), no auditório da ACV. O tema será abordado pelo Senac, com a especialista em perfomance em vendas Maria Andreia Rossafa. “Colocamos quatro opções de dias e horários, para que o lojista consiga organizar sua equipe e enviar todos”, lembrou Merlotti.

Já a oficina “Aprenda a usar as redes sociais para aumentar as vendas” será em 21 de fevereiro, a partir das 19h, no escritório regional do Sebrae-SP. O encontro será ministrado pelo consultor em marketing Guilherme Lui, que falará de aspectos práticos de como usar as redes, usando as ferramentas disponíveis a favor da empresa.

As inscrições devem ser feitas na Associação Comercial, pelo telefone (17) 3426-4044.

Liquida Votu

A “Liquida Votu” é uma ação criada pela ACV e para os associados. A iniciativa busca envolver todo o comércio para a liquidação de produtos. Ao comprar nas lojas participantes, a cada R$ 50 em compras, o consumidor ganhará um cupom para concorrer a uma moto 0km e a cinco vales-compras de R$300 cada.

A campanha recebe o apoio institucional da Airvo, Sebrae, Senai, Senac, Unifev, Prefeitura de Votuporanga e das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e também de Desenvolvimento Econômico.

AGENDA “LIQUIDA VOTU”

Palestra | Inovando e vendendo mais

19/2 (terça-feira), das 8h30 às 10h

21/2 (quinta-feira), das 8h30 às 10h

26/2 (terça-feira), das 13h30 às 15h

28/2 (quinta-feira), das 13h30 às 15h

Local: Auditório ACV (rua Mato Grosso, 3545)

Oficina | Aprenda a usar redes sociais para aumentar as vendas

21/2 (quinta-feira), a partir das 19h

Local: Sebrae-SP de Votuporanga (av. Wilson de Souza Foz, 5137)

Inscrições e informações: (17) 3426-4044