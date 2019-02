Mãe de recém-nascido encontrado abandonado em Rio Preto se apresenta à polícia

Mulher foi até a delegacia de Mirassol (SP), mas prestou depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Rio Preto (SP), foi ouvida e liberada. Criança de cerca de 15 dias foi levada para hospital após o resgate.

Bebê foi encontrado abandonado dentro de bebê conforto em Rio Preto — Foto: Arquivo pessoal

A mãe do recém-nascido que foi encontrado abandonado atrás de um arbusto em uma praça no bairro Alto Rio Preto, em São José do Rio Preto (SP), se apresentou à polícia no início da tarde desta terça-feira (5).

De acordo com as informações da Polícia Civil, ela foi até a delegacia de Mirassol e, em seguida, foi transferida para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Rio Preto, onde prestou depoimento.

É a DDM de Rio Preto que investiga o caso pelo fato de o bebê ter sido encontrado na cidade. De acordo com a delegada Cristina Santana, a mulher disse que estava arrependida do que fez e que pretende recuperar a criança.

Ela foi ouvida e vai responder em liberdade por abandono de incapaz. A pena varia de seis meses a três anos de prisão.

Abandono

O menino foi localizado na madrugada de segunda-feira (4), dentro de um bebê conforto, em uma praça na Rua Dr. Raul de Carvalho.

Por volta das 2h de segunda, de acordo com a polícia, uma mulher ligou informando sobre a localização do bebê e que teria passado pelo local. Uma equipe da PM foi até o local e encontrou o menino atrás de um arbusto.

A polícia desconfiou do fato de que a ligação avisando sobre o bebê foi feito de um orelhão na cidade de Mirassol, sendo que o menino estava em Rio Preto.

O recém-nascido foi levado ao Hospital da Criança e Maternidade (HCM) para avaliação médica, mas já recebeu alta hospitalar, segundo a delegada Cristina Santana. Ele foi levado a um abrigo e aguarda a determinação da Justiça sobre a adoção.

De acordo com a corporação, a polícia chegou ao local depois que uma mulher passou as informações sobre o recém-nascido de um orelhão em Mirassol (SP), cidade a 15 quilômetros de distância.

O recém-nascido foi levado para o Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto. De acordo com a instituição, a criança permaneceu internada e, após receber alta, será encaminhada à assistência social do próprio hospital.

Segundo o hospital, o bebê está estável, consciente e não apresenta sinal de trauma. A criança já recebeu alimentação adequada e, no momento, está internada na emergência do HCM, aguardando vaga em quarto.

Atendimento e adoção

O juiz da Infância e Juventude de Rio Preto Evandro Pelarin disse que o bebê, que tem cerca de 15 dias, poderá ser adotado, caso a família não apareça. De acordo com o juiz, a pena para o crime de abandono de incapaz varia de 8 a 10 anos.

“Se a polícia tiver pistas de quem seja a pessoa que fez esse ato, mãe ou alguém, podemos investigar a família o entorno familiar para ver o que está acontecendo. Não encontrando, a criança vai para o cadastro de adoção”, afirma.