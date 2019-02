Neymar chora ao ver Marília Mendonça em seu aniversário

FAMOSOS –

Neymar completou 27 anos nesta terça-feira (5) e, na noite anterior, aproveitou para comemorar a chegada do aniversário com uma baita festa em Paris. Com o tema de Nuit Rouge, ou Noite Vermelha, o evento contou com a presença de muitos famosos, como os jogadores Daniel Alves, Thiago Silva e Mbappé.

Mas o ponto alto da noite ficou mesmo com a aparição surpresa de Marília Mendonça, de quem Ney é muito fã. A dona de Ciumeira apareceu para cantar Parabéns a Você para o craque, que demorou para perceber quem é que estava com o microfone na mão. Ao ver Marília a emoção foi tanta que ele até chorou! “Deixa para chorar na hora de cantar as músicas, rapaz”, brincou a cantora.

A surpresa foi organizada pela mãe de Neymar, Nadine Santos. De acordo com a assessoria de Marília, ela já havia sido convidada pelo próprio craque para cantar na festa através de DM no Instagram, mas, entrando no clima da surpresa, respondeu com um mero “ok”. Hahaha. Para disfarçar, a musa ainda gravou uns Stories dizendo que ia para Dubai e o jogador, claro, nem desconfiou.

Além de Marília, Wesley Safadão também soltou a voz no palco – e rolou até um momento baile funk com ele, Neymar, Gabriel Medina, Daniel Alves e Mbappé no palco. Repararam no francês se soltando ao som de Parado no Bailão? Achamos que ele é um brasileiro perdido, hein?

O tema vermelho da festa também fez parte do dress code do evento e a galera mostrou criatividade na hora de montar os looks. Matheus Mazzafera e Izabel Goulart se jogaram na cor. Já o namorado da modelo, o jogador Kevin Trapp, preferiu ser mais discreto e usou o vermelho somente no lenço do terno.

A família de Ney obviamente também marcou presença na festa. Que tal os looks de Nadine e Rafaella, a mãe e a irmã do craque?

Destaque para Davi Lucca, o filhinho de Ney. É muito estilo! Ah, o jogador machucou o pé no mês passado durante um jogo do PSG, por isso não dispensou as muletas também vermelhas…