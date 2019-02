Obra de revitalização do Ginásio de Esportes do CSU avança para fase final

Estão sendo investidos R$ 246,6 mil, com recursos do Governo do Estado, sem necessidade de contrapartida do Município; placar eletrônico deve ser instalado nos próximos dias.

A obra de revitalização do Ginásio de Esportes “Jane Maria de Lacerda Soares”, localizado no CSU (Centro Social Urbano), Zona Sul da cidade, já está em fase final de execução. A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Obras, coordena a reforma completa em toda a estrutura, e informa que, neste momento, a empresa licitada responsável pelo serviço aguarda a entrega do placar eletrônico nos próximos dias para que seja instalado no interior do Ginásio.

Na sequência, será feita a pintura da área externa, assim como a instalação da rede de proteção lateral, no entorno da quadra poliesportiva. Todo o piso da quadra é de madeira, e neste processo, foi revitalizado, sendo lixado, envernizado e polido.

A obra, iniciada em outubro de 2018, contempla pintura geral interna e externa; instalação de 800 assentos nas arquibancadas; reforma geral dos banheiros, incluindo as partes elétricas, hidráulicas e revestimento; substituição de alguns vidros e esquadrias; instalação de placar eletrônico; e melhoria na qualidade da iluminação interna com instalação de refletores de LED. O espaço não recebia reforma desde o final da década de 90.

Estão sendo investidos R$ 246,6 mil, com recursos do Governo do Estado, sem necessidade de contrapartida do Município. A previsão é de que as obras sejam concluídas em breve.

A reestruturação do espaço proporcionará melhorias significativas para a quadra receber as inúmeras competições realizadas durante o ano todo e também para os projetos esportivos em diversas modalidades que a Prefeitura oferece gratuitamente a toda população.