Prefeito de Valentim participa de evento do MIT

O prefeito de Valentim Gentil, Adilson Segura participou na sede da Secretaria Estadual de Turismo, na segunda-feira (04), de uma reunião com o secretário estadual Vinícius Lumertz. Também participaram do encontro, além dos vários prefeitos da região, o secretário estadual de desenvolvimento regional Marco Vinholi, o deputado estadual Itamar Borges e o diretor municipal de turismo Donizete Maranini. A reunião foi agendada pela AMITESP – Associação das Prefeituras de Interesse Turístico do Estado de São Paulo.

O assunto discutido no encontro foi a suspensão do Decreto que classificaria vários municípios no programa MIT – Município de Interesse Turístico.

o ano passado, a prefeitura de Valentim Gentil, por meio do departamento de turismo apresentou um projeto com todas as exigências pleiteando o MIT. “Valentim Gentil é uma cidade com várias atividades que atraem milhares de pessoas da região, e por isso, tem todos os requisitos para se classificar como município de interesse turístico”, disse o prefeito.

Os MITs recebem recursos anuais do governo do Estado para investimentos na infraestrutura turística. O uso da verba deve ser para a ampliação e o fortalecimento das atividades econômicas da região. O governo do estado, João Doria, está reavaliando todos os projetos.