Repórter é agredido por marido da presidente da Câmara de Macedônia

Boletim de ocorrência foi registrado. Homem nega as agressões e a presidente da Câmara não vai se manifestar.

Momento em que repórter é agredido pelo marido da presidente da Câmara na sessão de Macedônia — Foto: Reprodução

A sessão na Câmara de Vereadores de Macedônia (SP) terminou em confusão nesta segunda-feira (5) depois que um repórter foi agredido pelo marido da presidente da Câmara, a vereadora Lucimara Leal (PTB).

De acordo com o repórter agredido, que registrou um boletim de ocorrência, ele foi cobrir a sessão com uma filmadora e, ao questionar a presidente sobre o portal da transparência da Câmara estar fora do ar, foi agredido pelo marido da vereadora, Varni Leal, que é servidor da prefeitura.

O repórter disse que o filho da vereadora também participou da agressão. Ele não ficou ferido, mas a filmadora foi danificada ao cair no chão.