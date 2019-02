Vereador Chandelly pede campanha de vacinação contra a leishmaniose

Em um momento em que a população trabalha na conscientização contra doenças e na proteção da vida animal, o vereador Chandelly pede atenção especial a Secretaria de Saúde para a realização de uma campanha de vacinação canina contra a leishmaniose.

Neste sentido, o vereador encaminhou ofício pedindo a realização desta campanha de vacinação gratuita. O vereador destaca que, como legislador municipal, compete a busca por campanhas, obras e serviços que possam beneficiar a comunidade votuporanguense em todos os aspectos. E a campanha contra a Leishimaniose é uma delas.

“Nesse contexto, torna-se oportuno solicitarmos desta pasta administrativa que promova a campanha pública de vacinação contra leishmaniose em nosso município. É uma questão de extrema necessidade e de prevenção, pois não é fácil ter que entregar nossos “filhos de pelos” para serem sacrificados. Eutanásia é muito arcaico, cruel e doloroso,”, destacou o vereador.

Chandelly explica que a vacinação pode diminuir os casos de morte dos animais, além de destacar que não há na rede pública tratamento para o animal, e, como há indicação do Ministério da Saúde para recolhimento e eutanásia, a doença costuma ser uma sentença de morte para o bicho, haja vista que com a campanha poderá decrescer de forma considerável para que não haja esse tipo de prática com os pets. A solicitação foi encaminhada à secretária municipal de Saúde, Márcia Reina e está em estudo pelo poder público.