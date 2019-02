Votuporanguense estreia na Copa do Brasil

Jogo válido pela primeira rodada do torneio será realizado nesta quarta-feira, às 16h, na arena Plínio Marin, em Votuporanga.

Quando a bola rolar em Votuporanga, nesta quarta-feira, uma região inteira se sentirá na Copa do Brasil. Rivalidades à parte, o Votuporanguense será o primeiro clube da chamada região Noroeste Paulista a disputar a competição. O CAV encara o Ypiranga-RS, às 16h, na Arena Plínio Marin. O GloboEsporte.com acompanha este duelo em Tempo Real, a partir das 15h30.

Com apenas nove anos de fundação, o Votuporanguense tornou-se o primeiro clube da região a ter o direito de disputar a Copa do Brasil após vencer a Copa Paulista de 2018, deixando para trás times tradicionais, como América, Rio Preto, Mirassol, Catanduvense, Bandeirante, Novorizontino e Olímpia, todos com passagens pela elite do futebol paulista.

Algumas equipes chegaram perto de poder jogar. Vice-campeão paulista de 1990, o Novorizontino não teve direito à vaga porque não venceu nenhum dos dois turnos do estadual. O Corinthians ficou com uma vaga, o XV de Piracicaba com a outra. Já o Mirassol disputou o Troféu do Interior do Paulistão 2018 e acabou com o vice, ficando sem a sonhada vaga.

Novato no torneio nacional e vivendo uma fase complicada neste início de temporada de 2019, com uma campanha sustentada por quatro empates e uma derrota na Série A2, o Votuporanguense busca o primeiro resultado positivo do ano.

Rival do Votuporanguense , o Ypiranga-RS atualmente disputa a Série C do Brasileirão e a Segunda Divisão do Gauchão. Esta será a quarta participação da equipe de Erechim. O duelo foi definido via sorteio.

Pelo regulamento, o CAV joga em casa, enquanto o time visitante terá a vantagem de se classificar com um empate. Quem vencer o duelo pegará o vitorioso da partida entre River-PI e Fluminense.

Ao todo, 91 times disputam o torneio. Desse montante, 80 jogam a primeira fase, enquanto os outros 11 já estão automaticamente classificados para as oitavas de final.

Confiante, técnico do Votuporanguense muda o time contra Ypiranga

O time paulista precisa da vitória para se classificar para a próxima fase e enfrentar River-PI ou Fluminense

Apesar da campanha razoável que está sendo desenvolvido no Campeonato Paulista da Série A2. Cinco jogos quatro empates e uma derrota essa neste sábado em plena Arena Plínio Marin, 1 a 0, para o Rio Claro, mesmo assim o técnico Eduardo Souza, está bastante confiante no jogo histórico do Votuporanguense, para esta quarta-feira, ás 16 horas, diante do Ypiranga-RS, pela Copa do Brasil. Para o CAV somente a vitória interessa para avançar na competição e pegar o vencedor de River-PI e Fluminense.

Copa do Brasil: Ypiranga está pronto para visitar Votuporanguense

“Será sem dúvida na história do clube um jogo marcante. O jogo pela Série A2, contra o Rio Claro, faz parte do passado e estamos bastante focados no Ypiranga. Para nós não resta outra coisa se não a vitória. Sinceramente, estou bastante confiante na façanha onde contamos com um excelente grupo e acima de tudo unidos. O apoio da nossa torcida será muito importante do começo ao fim”, disse o treinador Eduardo Souza, que deverá fazer três mudanças no time.

MUDANÇAS NO CAV

Em busca da façanha a princípio, o técnico Eduardo Souza deverá fazer três mudanças na escalação titular do CAV em relação ao jogo passado no Paulista A2. Sendo assim, o zagueiro Renato Justi, deverá sair para a entrada de Paulo Henrique. No meio campo, Léo Santos, entra no lugar de Dudu, enquanto no ataque Cristiano sai para a entrada de Bruno Baio que não atuou diante do Rio Claro cumprindo suspensão automática.

“É um jogo histórico na história do clube, no qual esperamos conquistar a vitória. Sabemos que vamos encontrar pela frente um adversário dificílimo e com isso esperamos apoio do nosso torcedor do começo ao fim”, finalizou o comandante votuporanguense.