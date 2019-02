Carro fica destruído ao pegar fogo em Araçatuba

Motorista conseguiu estacionar, sair do carro e não ficou ferido, segundo os bombeiros.

Um carro ficou destruído após pegar fogo na tarde desta quarta-feira (6), na Rua Afonso Pena em Araçatuba (SP).

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, o motorista trafegava na rua quando o veículo pegou fogo. Ele conseguiu estacionar, sair do carro e não ficou ferido.

As chamas se alastraram rapidamente e a corporação foi acionada para atender a ocorrência.

A suspeita é de que o incêndio foi provocado por falha mecânica, mas o caro será investigado.