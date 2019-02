CAV 0 X 1 YPIRANGA – CAV é derrotado e está eliminado da Copa do Brasil

Votuporanguense começou pressionando e não aproveitou, tendo sido castigado no segundo tempo.

O Votuporanguense não conseguiu seguir adiante na Copa do Brasil. Debutante na competição, o time do interior paulista recebeu o Ypiranga na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, e perdeu por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira.

O Votuporanguense até tomou a iniciativa no início do confronto e ameaçou uma pressão contra o adversário, criando algumas boas chances, mas não conseguiu marcar. No segundo tempo foi que saiu o gol da vitória dos gaúchos, marcado por Pedro Pires. O tento desestabilizou o Votuporanguense, que não conseguiu reagir.

Na próxima fase, o Ypiranga enfrentará o Fluminense. Já o Votuporanguense volta a campo no próximo sábado, às 16h, para enfrentar o Santo André no estádio Bruno José Daniel, pela sexta rodada do Campeonato Paulista Série A2.

O JOGO

Em busca do primeiro gol Votuporanguense foi superior no primeiro tempo criando quatro situações claras. Logo ao sete minutos o arqueiro Devid fez grande defesa no toque dentro da pequena área do atacante Bruno Baio. Oito minutos depois novamente no ataque Cristiano arriscou de fora área para excelente defesa do arqueiro Devid em dois tempo. Aos 21 minutos Cristiano acertou cabeçada fulminante dentro da área para outra defesa do número um do Canarinho.

O representante do Rio Grande do Sul chegou com perigo a meta da Votuporanguense numa cabeçada fulminante de Henrique numa grande defesa do goleiro Pianisolla. Último lance quase gol do CAV, Salles resolveu arriscar fora da área bola tirou tinta trave.0x0 injusto pelo que CAV apresentou em campo ,merecia sorte melhor.

SEGUNDO TEMPO

Danilo Belão chutou de fora da área acertou travessão do goleiro Devid que tirou bola com olhos aos 12 minutos no contra-ataque Marcinho tocou Pedro Pires, que bateu de primeira, sem chance para arqueiro da Votuporanguense. 1 x 0 Canarinho.

Ricardinho aos 17 na cara do gol tocou com precisão para excelente defesa do Devid quase empate da alvinegra, Aos 32 falta ensaiada Ricardinho chutou fora área para grande defesa goleiro Gritti,no contra ataque rápido quase segundo João Vitor bateu fora área rasteiro rente a trave, depois de quatro escanteio consecutivos quase gol do CAV Bruno Baio,46 na base pressão em busca gol empate Bruno acertou travessão,